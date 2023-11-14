MİT’ten Irak’ın kuzeyine operasyon

MİT’in Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi.

MİT’ten Irak’ın kuzeyine operasyon

MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurt içinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Avcı'nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı.

Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit eden MİT, Avcı'nın faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine operasyon kararı aldı.

Türkiye'nin sınırlarından 222 km derinlikli bir alanda gizlenen sözde Kerkük eyalet sorumlusu, MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÇİYA AMED KOD REMZİ AVCI KİMDİR?

Çiya Amed kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı.

R.Avcı, DEAŞ’a karşı mücadele altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014’te Suriye/Ayn El Arab’ta faaliyet gösterdi.

Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan R.Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur’daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK’ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan R.Avcı, 2017’de Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren R.Avcı, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK’lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018’de Suriye/Afrin’e gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen R.Avcı, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye’deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak’taki Gare alanına kaçmak durumunda kaldı.

2019-2022 yılları arasında Gare’de faaliyet gösteren R.Avcı, özellikle şehirlerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu.

R.Avcı, Irak/Sincar’da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.

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