MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

PKK/KCK mensupları Hadice Kaya ve Heva Kivelçek, MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek isimli iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit ederek izlemeye başlandı.

MİT’in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi.

MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla Hadice Kaya ile Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi.

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NUJİYAN İSYAN KOD HADİCE KAYA KİMDİR?

Nujiyan İsyan kod Hadice KAYA, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016’da Gare’de silahlı/ideolojik eğitim alan Kaya, 2018 yılında Avaşin’e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi mücavirinde faaliyet gösterdi.

DİLJİN AZADİ KOD HEVA KİVELÇEK KİMDİR?

Suriye/Afrinli olan Diljin Azadi kod Heva Kivelçek, 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare’de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan Heva Kivelçek, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı.

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