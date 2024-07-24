MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

MİT, Irak Süleymaniye’de terör örgütü PKK/KCK’lı Süleymaniye sözde sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu İrfan Zendi ve Hidayet Resuli'yi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Ömer Fırat ile beraberindeki 2 teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu tespit edilerek hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini ifade etti.

aa-20240724-35215858-35215857-mit-teror-orgutu-pkkkcknin-sozde-suleymaniye-sorumlusu-omer-firat-ile-beraberindeki-iki-teroristi-etkisiz-hale-getirdi.jpg

aa-20240724-35215858-35215856-mit-teror-orgutu-pkkkcknin-sozde-suleymaniye-sorumlusu-omer-firat-ile-beraberindeki-iki-teroristi-etkisiz-hale-getirdi.jpg

aa-20240724-35215858-35215855-mit-teror-orgutu-pkkkcknin-sozde-suleymaniye-sorumlusu-omer-firat-ile-beraberindeki-iki-teroristi-etkisiz-hale-getirdi.jpg

Son Haberler
Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı Gündem
Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı
Fenerbahçe'ye uğurlu hakem Spor
Fenerbahçe'ye uğurlu hakem
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor?
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit Gündem
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu Ekonomi
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz Dünya
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz