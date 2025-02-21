MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı ve silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulunan terörist Sebat, son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer aldı. "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan ise 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren terörist Erdoğan, son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer aldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

MİT'in istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrenildi, yerleri tespit edildi ve operasyon kararı alındı. Haklarında "terör" suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.