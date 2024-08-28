MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce kırsal alanda silahlı faaliyetler yürüten ve PKK terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlik temin edilen "Pelin Batman" kod adlı Gülistan Tekik, Süleymaniye'ye yerleştirildi.

Süleymaniye'de terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüten Tekik, aynı zamanda örgüt ideolojisinin yayılmasından ve yeni katılımlar sağlanmasından sorumluydu. Faaliyetlerini sahte kimlik altında sürdüren Tekik, bölgede benzer faaliyetler yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumluluğunu üstlenmişti.

MİT, Tekik'in Süleymaniye'de bulunduğuna dair istihbarat aldıktan sonra operasyon için harekete geçti. Yapılan titiz takip sonucunda, en uygun anın tespit edilmesiyle birlikte düzenlenen operasyonla Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.