MİT'ten İran'ın yapılanmasına darbe! Irak'ta etkisiz hale getirildiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan Amed Serhed kod isimli sözde sorumlu terörist ile korumasını Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

PKK’ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis’te görevlendirildiği sırada güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT’in hedef listesine alındı.

aa-20250115-36747697-36747689-mit-pkknin-sozde-iran-yapilanmasi-sorumlularindan-islam-dotkanlou-ile-korumasini-etkisiz-hale-getirdi.jpgDoğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu Amed Serhed kod isimli teröristin koruması İranlı Şivan Çiya kod isimli Akam Şahe’nin de bir dönem İran ve Hakkari’de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

aa-20250115-36747697-36747690-mit-pkknin-sozde-iran-yapilanmasi-sorumlularindan-islam-dotkanlou-ile-korumasini-etkisiz-hale-getirdi.jpgTürk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK’ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak’a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye’de görevlendirildiği öğrenildi.

aa-20250115-36747697-36747694-mit-pkknin-sozde-iran-yapilanmasi-sorumlularindan-islam-dotkanlou-ile-korumasini-etkisiz-hale-getirdi.jpgMİT, saha ajanları vasıtasıyla operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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