MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

MİT sınır ötesi nokta atışı operasyonlarına devam ediyor. MİT tarafından yapılan son operasyonda Gara askeri istihbarat sorumlularından Halil Yiğit’i Irak’ın Gara bölgesinde yaptığı nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Gara’da olduğu tespit edilen PKK’lı terörist Halil Yiğit’in bölücü terör örgütünün, bölgede Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi.

Terör suçlarından dolayı hakkında arama ve yakalama kararı bulunan PKK’lı terörist Halil Yiğit’in Hogir Pirosi kod adını kullandığı belirlendi.