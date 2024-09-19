MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

MİT' Kuzey Irak'ta nokta bir operasyon yaparak PKK'lı Halil Yiğit'i etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MİT sınır ötesi nokta atışı operasyonlarına devam ediyor. MİT tarafından yapılan son operasyonda Gara askeri istihbarat sorumlularından Halil Yiğit’i Irak’ın Gara bölgesinde yaptığı nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Gara’da olduğu tespit edilen PKK’lı terörist Halil Yiğit’in bölücü terör örgütünün, bölgede Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi.

Terör suçlarından dolayı hakkında arama ve yakalama kararı bulunan PKK’lı terörist Halil Yiğit’in Hogir Pirosi kod adını kullandığı belirlendi.

ekran-goruntusu-2024-09-19-100049.png

ekran-goruntusu-2024-09-19-100056.pngekran-goruntusu-2024-09-19-100101.png

ekran-goruntusu-2024-09-19-100108.png

Son Haberler
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılar
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılar
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK zanlısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK zanlısı tutuklandı
Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu
Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı