MİT'ten muhteşem operasyon. Terör örgütü PKK'nın sözde basın sorumlusu öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı, Gare bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: İHA
MİT'ten muhteşem operasyon. Terör örgütü PKK'nın sözde basın sorumlusu öldürüldü

Başarılı sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinin sözde sorumluları etkisiz hale getiriliyor.

MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen birçok eylemin faili olarak belirlediği PKK/KCK'nın sözde basın sorumlusunu sınır ötesi operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Türk güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Celal Birdal’ı hassas bir şekilde takip eden MİT, kurduğu ajan ağıyla Celal Birdal’ın PKK/KCK’nın HPG basın ve arşiv sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gare alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.

MİT, terörist Celal Birdal’ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT’in saha ajanları, terörist Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

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MİT, terörist Birdal’ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Terörist Celal Birdal’ı adım adım izleyen MİT’in saha ajanları, Birdal’ın bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal’ı beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

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Terörist Celal Birdal kimdir?
Terörist Celal Birdal, Konya Selçuk Üniversitesi-Mühendislik programında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında PKK/KCK’nın Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Akabinde, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak’ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.

Celal Birdal, Irak’ın kuzeyinde Zap ve Hakurk alanlarında güvenlik güçlerimize karşı eylemlerde yer aldı. Bilahare Irak/Gare alanı Here bölgesinde takım sorumluluğuna getirildi. Irak/Gare alanında bulunan Haki Karer Akademisi’nde ideolojik eğitimler verdi ve son olarak HPG basın ve arşiv sorumlularından oldu.

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