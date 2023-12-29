MİT'ten muhteşem operasyon. Üst düzey PKK'lı öldürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
MİT'ten muhteşem operasyon. Üst düzey PKK'lı öldürüldü
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyuruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden “Abu Dahham” kod adlı Ömer Abdullah El Dahham’ın etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG Suriye/Tabka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği belirtildi.

FAALİYET GÖSTERDİKLERİ YERLER BELLİ OLDU

Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında yer alan teröristin, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

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ADIM ADIM İZLENDİ

Abu Dahham’ın Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edildi. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alındığı ve adım adım izlendiği belirtildi.

Dahham’ın, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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