MİT'ten muhteşem operasyon. Üst düzey PKK'lı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden “Abu Dahham” kod adlı Ömer Abdullah El Dahham’ın etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG Suriye/Tabka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği belirtildi.
FAALİYET GÖSTERDİKLERİ YERLER BELLİ OLDU
Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında yer alan teröristin, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
ADIM ADIM İZLENDİ
Abu Dahham’ın Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edildi. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alındığı ve adım adım izlendiği belirtildi.
Dahham’ın, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.