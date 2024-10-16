MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları etkisiz

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları etkisiz

MİT, Suriye/Tel Rıfat'ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi.

MİT hedef listesinde olan, YPG'nin Tel Rıfat sorumlusu iki terörist öldürüldü.

PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu. PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk’ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı. MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li Öztürk’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

İki terörist düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.

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