MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı

MİT, PTT ve HGS sistemlerinin adlarını kullanılarak vatandaşları dolandıran örgüte dün operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 12 kişiden 10'u bugün tutuklandı.

Neredeyse hemen her gün gelen 'dolandırıcılık' haberleri 'pes' dedirtmeye devam ediyor.

MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada dün İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

aw552303-01.jpg

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Posta ve Telgraf Teşkilatı ( Ptt ) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran örgüt yakalandı. Yakalanan 12 kişiden, 10'u bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 318 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları internetten yapacakları işlemleri, güvenliğinden emin olmadıkları sitelerden yapmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

Son Haberler
Athletic Bilbao'dan Filistin'e büyük destek!
Athletic Bilbao'dan Filistin'e büyük destek!
Şişli’de gizlenen müebbetlik firari yakalandı! Borsacı Ünal’ı öldürmek suçundan hüküm giymişti
Şişli’de gizlenen müebbetlik firari yakalandı! Borsacı Ünal’ı öldürmek suçundan hüküm giymişti
Bir barajımız daha kurudu! Burası bir zamanlar baraj gölüydü
Bir barajımız daha kurudu! Burası bir zamanlar baraj gölüydü
Gazze'de can kaybı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139'a çıktı
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a çıktı!
Malatya'nın 'Süper Meyvesi'nde hasat devam ediyor!
Malatya'nın 'Süper Meyvesi'nde hasat devam ediyor!