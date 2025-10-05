MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı

Neredeyse hemen her gün gelen 'dolandırıcılık' haberleri 'pes' dedirtmeye devam ediyor.
MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada dün İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Posta ve Telgraf Teşkilatı ( Ptt ) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran örgüt yakalandı. Yakalanan 12 kişiden, 10'u bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 318 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.
Öte yandan yetkililer vatandaşları internetten yapacakları işlemleri, güvenliğinden emin olmadıkları sitelerden yapmamaları konusunda sık sık uyarıyor.