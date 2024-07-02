MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı.

MİT, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığıyla düzenlenen ortak operasyonla, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından Baransson Nusaybin'de yakalanarak gözaltına alındı. Baransson, daha sonra sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson'ın, gözaltı sürecinde "PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri" kabul etmediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
TRT’de programlar yapan sunucu Menzil için para istedi Gündem
TRT’de programlar yapan sunucu Menzil için para istedi
Beylikdüzü'nde boş arazide yangın Yerel Haberler
Beylikdüzü'nde boş arazide yangın
Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek Ekonomi
Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek
Bir ilde toplu taşımaya zam Gündem
Bir ilde toplu taşımaya zam
İkinci el otomobil fiyatları uçacak. Tarih belli oldu Otomotiv
İkinci el otomobil fiyatları uçacak. Tarih belli oldu
Haluk Levent kripto para çıkardı Ekonomi
Haluk Levent kripto para çıkardı