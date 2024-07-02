MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı

MİT, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığıyla düzenlenen ortak operasyonla, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından Baransson Nusaybin'de yakalanarak gözaltına alındı. Baransson, daha sonra sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson'ın, gözaltı sürecinde "PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri" kabul etmediği öğrenildi.

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