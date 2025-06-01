MİT’ten sınır ötesi operasyon! IŞİD’in üst düzey yöneticisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, IŞİD’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçiş yapmak isteyen terör örgütü üyelerinin bu geçişlerini Türk kökenli bir kişinin organize ettiği bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı, hemen harekete geçti.

Teşkilat, bu kişinin IŞİD’in medya ve lojistik faaliyetlerini yürüten üst düzey bir yöneticisi olduğunu saptadı.

“TURUNCU” KATEGORİDE ARANIYORDU

IŞİD mensuplarına eylem talimatları da verdiği belirlenen bu kişinin, “Turuncu” kategoride aranan Özgür Altun olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında düzenlenen operasyonla yakalandı ve Türkiye’ye getirildi.

Altun, ifadesinde Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine yönelik örgüt üyesi aktarımlarını yönettiğini itiraf etti.