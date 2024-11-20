MİT'ten sınır ötesi operasyon: MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i yakaladı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu belirlenen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye’ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.

“SUİKAST EĞİTİMİ” ALDI

Yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda terörist Çelik’in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul’da MKP’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetler kapsamında terörist Çelik'in Okmeydanı’nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

Türkiye’deki illegal faaliyetlerinin ardından terörist Kadir Çelik, 2016’da Irak’ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarında “Suikast Eğitimi” aldı. 2018’de Suriye bölgesine geçen Çelik, Suriye’nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.