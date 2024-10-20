MİT'ten sınır ötesinde kritik operasyon! PKK/KCK'nın sözde iki sorumlusunu etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT'ten sınır ötesinde kritik operasyon! PKK/KCK'nın sözde iki sorumlusunu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Caize Selber ile Emine Ulaş'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalarla, PKK/KCK'lı "Berfin Roj" kod adlı Caize Selber ile "Tekoşin Dilgeş" kod adlı Emine Ulaş'ın, örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkide olduğu belirlendi.

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İki teröristin, aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

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Selber ve Ulaş'ın ayrıca, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği öğrenildi.

Son dakika.. MİT'ten Suriye'de kritik operasyonSon dakika.. MİT'ten Suriye'de kritik operasyon

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Haklarında arama kaydı bulunan ve MİT'in hedef listesinde yer alan Caize Selber ve Emine Ulaş, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Teröristlerin, 1999'da katıldıkları örgütte, sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri belirlendi.

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