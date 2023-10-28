MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonda PKK/YPG'li terörist Muhammed Azo etkisiz hale getirildi.

MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/YGP’ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

MİT, son olarak terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusunu Suriye’de etkisiz hale getirdi.

“Şibli Derik” kod adlı Muhammed Azo, geçen yıl hedef alınmış ancak operasyondan yaralı kurtulmuştu. Azo, operasyonun ardından terör örgütü tarafından yurt dışına gönderilmişti.

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Azo’nun Derik’e döndüğünün öğrenilmesi üzerine bir kez daha harekete geçildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Azo, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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ABD İLE ORTAK TATBİKATI YÖNETMİŞTİ

Azo, örgüt bünyesinde sorumlu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022’de Derik’te ABD güçleri ile 250 PYD/YPG mensubunun ortak tatbikatında koordinasyon sorumlusu görev almıştı.

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