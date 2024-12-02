MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı kategorideki terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Son dakika... Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Yaşar Hakkari" kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi.

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MİT; Türkiye, Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çelik'in Suriye'nin Şehba bölgesinde terörist eylemlerine devam ettiğini tespit etti.

Takibe alınan terörist, MİT tarafından düzenlenen operasyonda Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı kategorideki terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı kategorideki terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı kategorideki terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı kategorideki terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

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