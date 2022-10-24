24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon

MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:56
Takip Et

MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon: 'Amed Dorşin' kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirildi

MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon
+
Aa
-

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
4
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿İyilik yaptı kötülük gördü: Banka hesabına yanlışlıkla gelen parayı sahibine iade etti, mahkemeye verildi
﻿İyilik yaptı kötülük gördü: Banka hesabına yanlışlıkla gelen parayı sahibine iade etti, mahkemeye verildi
﻿İyilik yaptı kötülük gördü: Banka hesabına yanlışlıkla gelen parayı sahibine iade etti, mahkemeye verildi
﻿Koronayı hafif geçirenlerde de hayatı zora girenler var
﻿Koronayı hafif geçirenlerde de hayatı zora girenler var
﻿Koronayı hafif geçirenlerde de hayatı zora girenler var
﻿Valerien Ismael'e Umut'tan Hatayspor mesajı
﻿Valerien Ismael'e Umut'tan Hatayspor mesajı
﻿Valerien Ismael'e Umut'tan Hatayspor mesajı
﻿Netflix abone sayısındaki düşüşü önlemek için ilginç bir çözüm buldu. Sisteme erişim biyometrik olacak
﻿Netflix abone sayısındaki düşüşü önlemek için ilginç bir çözüm buldu. Sisteme erişim biyometrik olacak
﻿Netflix abone sayısındaki düşüşü önlemek için ilginç bir çözüm buldu. Sisteme erişim biyometrik olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.