MİT’ten veri sızıntısı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MİT’ten veri sızıntısı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

MİT tarafından kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlenen operasyonda vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

ekran-goruntusu-2025-09-30-155043.png

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ekran-goruntusu-2025-09-30-155003.png

VERİLER CASUSLUK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA AKTARILIYORDU

USOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

ekran-goruntusu-2025-09-30-155113.png

Siber suçlular arasında “Sowix”, “Ondex” ve “EmreQuery” isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında “siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık” mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.

ekran-goruntusu-2025-09-30-155058.png

Son Haberler
Madonna’dan yıllar sonra şoke eden itiraf! Sır gibi saklamış
Madonna’dan yıllar sonra şoke eden itiraf! Sır gibi saklamış
Trump Hamas’ı tehdit etti! En fazla 4 gün süre verdi
Trump Hamas’ı tehdit etti! En fazla 4 gün süre verdi
Bir parti daha Meclis açılışına katılmıyor
Bir parti daha Meclis açılışına katılmıyor
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye darbe! Sultangazi yapılanması çökertildi
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye darbe! Sultangazi yapılanması çökertildi
“AKP Tayyip Erdoğan sonrası için üçe bölündü!” Erdoğan’ın aklındaki kişiyi açıkladı
“AKP Tayyip Erdoğan sonrası için üçe bölündü!” Erdoğan’ın aklındaki kişiyi açıkladı