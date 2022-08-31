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Beşiktaş taraftarına şok!

Ankara İl Güvenlik Kurulu'ndan Beşiktaşlıları üzecek haber çıktı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:59
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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı için karar çıktı. Siyah - Beyazlılara kara haber

Beşiktaş taraftarına şok!
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

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