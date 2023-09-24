MKE Ankaragücü-Konyaspor: İlk 11'ler

Editör: Fatma Demirkaya
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Cem, Efekan, Morutan, Rodrigues, Bajic
Konyaspor: Paul, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliviera
Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. İşte ilk 11'ler...
Editör: Fatma Demirkaya
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Cem, Efekan, Morutan, Rodrigues, Bajic
Konyaspor: Paul, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliviera