Ankaragücü'nden anlamlı hareket

Kızılay Kan Merkezi'ne gelen kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Zeynep Karamancı, Hüseyin Aytekin, Yusuf Tanık, Birol Tekin, Harun Oğraş, Ali Çetin ve Gülsen Yılmaz, sohbet ettiği taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

Göreve gelmelerinden itibaren kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp başkan vekilimiz Zeynep Karamancı'nın öncülüğünde Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattık. 1 ünite kan 3 cana dermandır. Kan vermek her zaman sağlıklıdır. Bilimsel olarak erkeklerin 3, kadınların 4 ayda bir kan vermesi çok sağlıklıdır. Ankaragücü olarak yöneticilerimiz, hocamız ve taraftarlarımız burada. Kampanyayla bir katkımız olursa kendimizi mutlu edeceğiz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Ayrıca kan veren taraftarlarımıza, yine kendimizin tasarladığı sarı-lacivert tişört hediye edilecek. Yapılan faaliyetlerin kalıcı olması için sembollerin kullanılması çok önemli. Bu tarz kampanyaları desteklemeye devam edeceğiz."