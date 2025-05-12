MKE Ankaragücü'nün başkanı İsmail Mert Fırat'tan adaylık açıklaması

Başkan İsmail Mert Fırat, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Şimdi önümüzde bir kongre süreci var. Bu süreçte, yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Dileğim kulübümüze maddi ve manevi olarak sahip çıkacak, futbol aklını sahaya doğru şekilde yansıtacak ve bu şehre yeniden umut olacak bir yönetimin iş başına gelmesidir. Yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ HATALAR YAPMAMIZA NEDEN OLDU"

Başkan Fırat, 12 Aralık 2023 tarihinde göreve başladığını anımsatarak, "Göreve, kulübümüz tarihinin belki de en zorlu döneminde geldim. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Çünkü bu arma için taşın altına elini koymak bizim için bir görev değil, her şeyimizi kazandığımız bu şehre olan borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün, yöneticilerin kişisel imkanlarıyla ayakta durduğunu savunan Fırat, "Bu nedenle, yönetim kurulumuzu oluştururken önceliğimizi futbola yakınlıktan ziyade, kulübümüze finansal anlamda destek olabilecek isimlerden yana kullandık. Belki de bu tercihimiz, futbol aklı anlamında doğru kararlar veremememize ve ciddi hatalar yapmamıza neden oldu." şeklinde görüş belirtti.