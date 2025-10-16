Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurulunu bugün yaptı.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul, 23 Eylül'e ertelendi. İkinci toplantıda yeter sayısı aranmayacak.

Başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar gereği, bugün gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelenmiştir.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 23.10.2025 Perşembe günü saat 14.00’te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi – Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir."