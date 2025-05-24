MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu!

Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu!

MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Yapılan seçimde tek aday olan Ercüment Tekin, başkan seçildi.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı. Genel kurulda MKE Ankaragücü’nün mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Bent Ahlat’ın adaylığının düşmesiyle tek aday kalan Ercüment Tekin, 308 oy alarak MKE Ankaragücü Başkanı seçildi.

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Tekin: "Ankaragücü taraftarı kulübüne sahip çıkmıştır, kulübünü geri almıştır"
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması yapan Ercüment Tekin, "Bugün Ankaragücü taraftarı kulübüne sahip çıkmıştır, kulübünü geri almıştır. Kulübü ayağa kaldırmak üzere burada olacağız. Bu kulübü en büyük yapacağız. Bu şehri en büyük yapacağız. Hep beraber yapacağız. Bir kişiyle değil hep beraber yapacağız. En önemlisi, bu şehrin ayağa kalkması için bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Biz ayağa kalkarsak Ankara ayağa kalkar. Artık atkılılar kulübüne sahip çıkmıştır. Önümüzdeki günler hepimize hayırlı olsun. Buraya kadar geldiğiniz ve oy verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Ankaragücü yaşasın" diye konuştu.

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