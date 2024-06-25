MKE davasında yeni bilirkişi raporu istendi

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini belirterek sanıklara söz verdi. Tutuksuz sanık Sarı, bilirkişi raporuna itiraz ederek, “Malzemelerde askeri nitrogliserinin kullanıldığı yazmaktadır. Bu gliserin, -13 derecede donmaktadır. Ancak biz normal nitrogliserin kullanıyoruz. Bu raporda yanlış yazmaktadır. Ben bugüne kadar verilen görevlerin hepsini layıkıyla yaptım. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklar ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarından patlayıcı üretim sisteminin nasıl çalıştığına dair 9 kişilik uzmandan oluşan ekipten bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

İddianameye göre, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023’de dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuksuz yargılanan fabrika müdürü Durdu Uğur Şık (50), fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak (51) ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş (50) ile tutuklu yargılanan üretim mühendisi Zafer Sarı (38), asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan (48) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy (46) hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis talep edildi.