MKE’de askeri casusluk skandalı

ORHAN UĞUROĞLU - YENİÇAĞ (ÖZEL HABER)

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’nin (MKE) bir dönem hukuk direktörlüğünü de yapan eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan “askeri casusluk” iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alındı.

Sayhan bugün, “tutuklama” talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi.

Önceki üst düzey yönetici vasfıyla, bütün ticari sırlarına hakim olduğu Makine Kimya’ya ve Milli Savunma Bakanlığı'na karşı dava açan İsmet Sayhan hakkında, MKE tarafından baroya suç duyurusunda bulunulmuştu.

İsmet Sayhan 2024 yılının Aralık ayında MKE genel kurulu kararı ile görevden alınmıştı.

ASSAN’ın avukatı olan Prof. Dr. İsmet Sayhan’ın Ankara’da mafya olarak tanınan yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sahtecilik gibi suç kayıtları bulunan Selahattin Yılmaz ile aynı masada poz verdiği fotoğraf sosyal medyada yer almıştı.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademisyen olarak görev yapıyordu.

Ankara adliyesindeki Ticaret Mahkemesinde hakim Feridun Çakır’ın başkanlığı döneminde “Konkordato Komiserlik” dosyalarının büyük çoğunluğunu Prof. Dr. İsmet Sayhan’a verdiği ve bir çok avukatın bu konuda Sayhan hakkında “suç duyurusu” yaptığı vurgulanıyor.