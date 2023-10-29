MKE’nin İmâlat-ı Harbiye Müzesindeki sergisi açıldı

MKE’nin İmâlat-ı Harbiye Müzesinde hazırladığı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Özlem Kıral
MKE’nin İmâlat-ı Harbiye Müzesindeki sergisi açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, MKE’nin İmâlat-ı Harbiye Müzesinde hazırladığı fotoğraf sergisinin ziyaret açıldığını duyurdu.

Paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla MKE'nin İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde hazırladığımız fotoğraf sergisi dün itibarıyla halkımızın ziyaretine açıldı. Sergide, Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde, her türlü hava ve arazi koşullarında fedakarca icra ettiği görevlerden kesitler ile Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerimizle çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor. Sergimizi, 29 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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