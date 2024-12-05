Mladá Boleslav üst üste 3 galibiyetini aldı

FK Mladá Boleslav, Chance Ligi'nin 8. haftasında Slovan Liberec ile karşılaştı. Son haftaların formda ekibi, evinde oynadığı son üç maçı kazanarak dikkat çekti. Karşılaşma boyunca savunmadaki disiplinini koruyan Boleslav, rakibine gol şansı tanımadı. Mücadeledeki tek golü ise 88. dakikada serbest vuruştan Tomáš Ladra kaydetti.

Maçın büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarıda her iki ekip de gol yollarında etkili olamazken, ikinci yarıda Boleslav’ın baskısı arttı. Son dakikalarda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ladra, şık bir vuruşla skoru belirledi: 1-0. Bu gol, takımın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

MAÇIN TEKNİK DETAYLARI

Karşılaşma hakem Ondřej Hocek yönetiminde oynandı ve maçı 1.468 taraftar izledi. FK Mladá Boleslav, sahaya Trmal – Král, Suchý, Králik – Stránský, Vydra, Mareček, Fulnek – Kušej, Vojta, Ladra 11’iyle çıktı. Teknik direktör Brännström, oyuna sonradan dahil olan oyuncularla maçın temposunu korumayı başardı.

Rakip Slovan Liberec ise Bačkovský – Plechatý, Ševínský, Mikula – Varfolomejev, Eneme, Hlavatý, Preisler – Ghali, Letenay, Višinský 11’iyle mücadele etti. Teknik direktör Kováč’ın yaptığı değişiklikler de sonuç vermedi.

FORMDA DÖNEM

Boleslav, bu galibiyetle evindeki üst üste üçüncü maçını kazanmış oldu. Geçtiğimiz hafta Hradec karşısında da gol yemeden sahadan zaferle ayrılan ekip, ligin güçlü takımları arasında gösteriliyor. Defansif yapısıyla dikkat çeken takımın, hücumdaki etkinliğini artırması halinde şampiyonluk için iddialı olabileceği konuşuluyor.

Bu sonuçla FK Mladá Boleslav, puan tablosunda üst sıralara tırmanırken, Slovan Liberec ise kritik puan kayıpları yaşamaya devam etti.