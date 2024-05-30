MLS tarihinin 25 yıldızı

Carlos Valderrama muhtemelen şimdiye kadarki tüm futbolcular arasında en ünlü saç stiline sahip olanı. Pek çok kişi tarafından Kolombiya'nın şimdiye kadar yetiştirdiği en iyi oyuncusu olarak kabul edilen yıldız orta saha, 1980'lerin sonunda Güney Amerika'nın en tanınmış oyuncularından biriydi.

Valderrama iki kez Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve Kolombiya'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu. MLS'te Tampa Bay Mutiny formasıyla boy gösteren oyuncu 2005'te MLS Tüm Zamanların En İyi 11'ine seçildi .