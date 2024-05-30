MLS tarihinin 25 yıldızı

Bastian Schweinsteiger, Türk futbol severlerinin hafızalarında isminin telaffuzuyla yaşıyor. Pek çok otoriteye göre o, tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri.
Ününü UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası da dahil olmak üzere 18 şampiyonluk kazandığı Bayern Münih'teki dönemlerine borçlu olan yıldız orta saha Schweinsteiger, emekli olmadan önce iki yıl boyunca forma giydiği Chicago Fire'a 2017'de transfer olmuştu .
Almanya'da 2013 Yılının Futbolcusu seçilen Schweinsteiger, 2014 yılında Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı. Alman yıldız iki kez MLS All-Star'a seçilme başarısı gösterdi.