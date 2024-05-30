MLS tarihinin 25 yıldızı

MLS tarihinin 25 yıldızı
Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan ile Avrupa futboluna meydan okuyan Amerikan Futbol Ligi MLS, son yıllarda pek çok yıldıza ev sahipliği yaptı. Bunlar arasın Ballon d'Or kazanan, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi şampiyonluklarını tadan oyuncular da vardı. Şimdi gelin MLS'te top koşturmuş 25 yıldız isme bir göz atalım.

1/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 1

Clint Dempsey tarihteki en iyi Amerikan futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Kariyerine MLS'de başladı ve bitirdi burada bitirdi. Fakat uzun soluklu futbol hayatının büyük bir bölümünü Premier Lig ekibi Fulham'da geçirdi ve Fulham tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

2/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 2

Carlos Vela, Meksika ile iki Dünya Kupası'nda boy gösterdi ve 2009 Altın Kupa'sını kazanan en önemli parçalarından oldu. İspanyol ekibi Real Socieded formasıyla çıktığı 250 maçta 73 gol attı. Fakat Vela şöhretini büyük ölçüde MLS'te geçirdiği günlere borçlu. Los Angeles FC formasını terlettiği süre içerisinde MLS Altın Ayakkabı, MLS MVP, MLS Kupası gibi pek çok kupa kazanarak taraftarın gönlünde haklı bir yer edindi.

3/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 3

Adını sık sık Galatasaray'la anılan Alexandre Pato, çok genç yaşlardan beri muhteşem bir kariyere sahip oldu. İlk maçına 16 yaşındayken çıktı ve 2007'de Milan'a katılmadan önce takımı Internacional'ın 2006 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Fakat sonra işler istediği gibi gitmedi.

4/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 4

1994'te Ballon d'Or sahibi Hristo Stoichkov, tüm zamanların en iyi Bulgar futbolcusu olarak kabul ediliyor. Bulgar topçu Barcelona'da forma giydiği zamanda attığı gollerle adından sıkça bahsettirerek FIFA Dünya Yılın Oyuncusu Ödülü'nde iki kez ikincilik elde etmiş ve Bulgar Milli Takımı ile sayısız maça çıkmıştı.

5/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 5

Çoğumuzun Chelsea ve Arsenal formalarıyla hatırladığımız Ashley Cole, Premier Lig'de 399 kez forma giydi ve kendi kuşağının en iyi savunmacılarından biri olarak tanındı. Cole, Arsenal'in sezonu namağlup bitirdiği altın jenerasyonun en önemli parçalarındandı. Yıldız oyuncunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor. 2010'nın İngiltere'de Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülen Cole 2016'da MLS takımı LA Galaxy'ye katılarak Amerikalıların futbola olan merakını uyandırmayı başarmıştı.

6/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 6

ABD'li forvet Landon Donovan, MLS'de geçirdiği süre boyunca kırılmadık rekor bırakmadı. Bu listede en çok tanınanı olmasa da belki de MLS'in en başarılı oyuncularından biri. Donovan, ABD'de Yılın Futbol Sporcusu Ödülü'nü dört kez kazanma ödülünü hala elinde bulunduruyor.

7/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 7

Chicharito lakaplı Javier Hernandez dünyanın en iyi kulüplerinden bazılarında forma giydi. Meksikalı forvet, 2020'de LA Galaxy'ye katılmadan önce Manchester United ve Real Madrid'de forma giyerek adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı.

8/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 8

Lorenzo Insigne, 2022 yazında henüz 30 yaşında iken Napoli'den MLS takımı Toronto FC'ya giderek dünyayı şok etmişti. Napoli'de 300'den fazla maça çıkan ve aynı zamanda İtalyan Milli Takımı'nın da değişmezlerinden olan Insigne, İtalya'nın Euro 2020 başarısında önemli bir rol oynamıştı. İtalyan forvet Toronto FC'de gollerine devam ederken gözünü MLS tarihinin en golcü oyuncusu olmaya dikmiş durumda.

9/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 9

Alman futbolunun yetiştirdiği en iyi liberolardan kabul edilen Lothar Matthaus, sahada tam bir makine gibi hatasız oynamasıyla meşhur olmuştu. Matthaus, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'nın kaptanı olarak sergilediği oyunla Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi ve şu ana kadar bu ödülü ondan başka hiçbir Alman oyuncu alamadı. MLS kariyeri 2000 yılında transfer olduğu Metrostars ile başladı ve burada sonlandı. MLS'in Avrupa'da tanınmasında en önemli isimlerden biri olduğu kabul edilen Matthaus, 2018 yılında kırılana kadar kadar beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen yegane oyuncu olma rekorunu da elinde bulunduruyordu.

10/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 10

Tüm zamanların en iyi savunmacılarından biri olarak kabul edilen Alessandro Nesta, dört kez Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmiş ve 2004'te ise Yaşayan En İyi 100 Futbolcu arasında gösterilmişti. İtalyan savunmacı 2006 yılında İtalya ile Dünya Kupası'nı kazandı ve dört kez UEFA Yılın Takımı'na seçilme başarısı gösterdi. MLS kariyeri 2012'de bedelsiz olarak transfer olduğu Montreal Impact'te başlayıp yine aynı takımda sonlandı.

11/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 11

2020'de MLS ekibi Inter Miami'ye katılmadan önce Real Madrid, Napoli ve Juventus'ta forma giyen Gonzalo Higuain, 2016'da Juventus'un kendisini 90 milyon euro karşılığında transfer etmesiyle bir İtalyan kulübü için bugüne kadarki en yüksek transfer rekoruna imza atmıştı. Higuain, Seria A'da tek sezonda 36 gol atarak bir sezonda en çok gol atma rekorunu hala elinde bulunduruyor. Kariyerinde üç kere Serie A Yılın Takımı'na seçiken yıldız forvet, Inter Miami'de pek verimli olamadı.

12/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 12

Carlos Valderrama muhtemelen şimdiye kadarki tüm futbolcular arasında en ünlü saç stiline sahip olanı. Pek çok kişi tarafından Kolombiya'nın şimdiye kadar yetiştirdiği en iyi oyuncusu olarak kabul edilen yıldız orta saha, 1980'lerin sonunda Güney Amerika'nın en tanınmış oyuncularından biriydi.

Valderrama iki kez Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve Kolombiya'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu. MLS'te Tampa Bay Mutiny formasıyla boy gösteren oyuncu 2005'te MLS Tüm Zamanların En İyi 11'ine seçildi .

13/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 13

Neslinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Steven Gerrard da kariyerinin sonlarına doğru MLS'i tercih eden İngiliz oyunculardan. Kariyeri boyunca FA Kupası Finali, UEFA Kupası Finali, Lig Kupası Finali ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde gol atan ve her finali kazanan tek oyuncu olan Gerrard, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen dördüncü oyuncusu.

473 maçla Liverpool kaptanı olarak en çok maça çıkma rekorunun da sahibi olan Gerrard, 2015 yılında LA Galaxy'ye katıldı ve bir yıl sonra da futbola veda etti.

14/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 14

Bastian Schweinsteiger, Türk futbol severlerinin hafızalarında isminin telaffuzuyla yaşıyor. Pek çok otoriteye göre o, tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri.

Ününü UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası da dahil olmak üzere 18 şampiyonluk kazandığı Bayern Münih'teki dönemlerine borçlu olan yıldız orta saha Schweinsteiger, emekli olmadan önce iki yıl boyunca forma giydiği Chicago Fire'a 2017'de transfer olmuştu .

Almanya'da 2013 Yılının Futbolcusu seçilen Schweinsteiger, 2014 yılında Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı. Alman yıldız iki kez MLS All-Star'a seçilme başarısı gösterdi.

15/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 15

Chelsea tarihinin şimdiye kadarki en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Frank Lampard, 13 yılını Chelsea'de oynayarak geçirdi ve 211 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. İngiliz futbolunun yaşayan efsanesi, Premier Lig'de 150'den fazla gol atan tek orta saha oyuncusu.

2015 yılında New York City FC'ye katılan Lampard, kulüpte emekli olmadan önce 29 maçta forma giydi ve rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

16/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 16

Çoğu İspanyol futbol otoritesine göre tüm zamanların en iyi İspanyol forvet oyuncusu olarak kabul edilen David Villa, 2011'de Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. 59 golle İspanya Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Villa, 2014 yılında New York City FC takımına katıldı ve dört yıl boyunca terlettiği formayla 80 gole imza attı. NYCFC'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunu ele geçirdi ve iki kez de MLS En İyi 11'ine seçildi. 2016'da MLS MVP'sini kazandı, 2017'de En İyi MLS Oyuncusu ESPY Ödülü'ne layık görüldü.

17/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 17

Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, ülkesi Fildişi adına tüm zamanların en golcü oyuncusu olma rekorunu elinde bulunduyoru. Chelsea'nin şimdiye kadarki en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen yıldız oyuncu, iki kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

Drogba, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk Chelsea oyuncusu ve kulüp tarihinde en fazla Altın Ayakkabı sahibi oyuncu olma ve dört ayrı FA Cup finalinde gol atan tek oyuncu olma rekorlarını hala elinde bulunduruyor.

2015 yılında MLS takımı Montreal Impact'e transfer oldu ve çıktığı 33 maçta 21 gol atarak kendine güvenenleri mahçup etmedi.

18/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 18

Sadece italya'nın değil dünya futbol tarihinin de gördüğü en iyi oyun kuruculardan olan Andrea Pirlo, klası ve yaratıcılığıyla İtalya'nın 2006'daki Dünya Kupası zaferinin mimarlarındandı. İtalya Milli Takımı formasını en çok forma giyen beşinci oyuncu ola Pirlo, kariyeri boyunca sayısız kupa kazandı.

Milan ile iki Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan İtalyan yıldız, altı kez Serie A lig Şampiyonluğu ve iki kere Coppa Italia Kupası'nı kazandı.

2015 yılında dört yıl boyunca forma giydiği MLS takımı NYCFC'ye transfer oldu. Kendisi hem İtalya'nın Onur Listesi'ne hem de Juventus'un tüm zamanların en iyi 11'i arasına seçilmiş nadir oyunculardandır.

19/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 19

Jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı yıldız, FIFA Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni ve Ballon d'Or'u kazanma başarısını gösteren sekiz oyuncudan biri. Bizler onu çoğunlukla Real Madrid ve AC Milan günleriyle tanısak da MLS izleyicileri onu 2014 yılında katıldığı ve 2017'ye kadar formasını terlettiği Orlando City formasıyla hatırlıyor.

Üç kez MLS All-Star'a seçilen Kaka kariyerine sayısız ödül sığdırmış ender futbolculardan. Brazilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı sezonda en çok asist yapan tek oyuncu olurken, 2006/07 sezonunda da en çok gol atan oyuncu olmuştu.

20/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 20

Gareth Bale'in LAFC'ye transferi şüphesiz MLS tarihindeki en büyük transferlerden biriydi. Bu büyüklük pahalı bir transfer olmasından değil iBale'in şöhretinden kaynaklanıyordu.

Bale, Real Madrid'in birden fazla UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan ve kulüpteki ilk yılında LAFC ile MLS Kupası kazanan dünya standartlarında bir kanat oyuncusuydu.

2022 Katar Dünya Kupası'ndan sonra emekli olduğu için MLS'te yalnızca altı ay oynayabildi. Fakat Bale, MLS'in görünürlüğünün artmasına son derece faydalı oldu.

21/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 21

Sadece futboluyla değil verdiği demeçlerle de tam anlamıyla bir fenomen olan Zlatan İbrahimoviç, son on yılda en çok gol atan oyunculardan birisi. Dahası Messi ve Ronaldo'nun ardından en çok gol katkısı yapan üçüncü oyuncu.

Kariyeri boyunca 500'den fazla gole imza atan İbrahimoviç, 2018'de LA Galaxy'ye katıldı ve çıktığı 56 maçta 52 gol atarak çılgın bir oran yakaladı. 2013 Puskas Ödülü'nün sahibi olan yıldız forvet, 11 kez Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi.

22/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 22

Hem Manchester United hem de İngiltere Milli takımı adına en çok gol atan oyuncu olma rekorunu elinde bulunduran ve ilk milli maçına ülkemize karşı çıkan Wayne Rooney, aynı zaman Premier Lig tarihinin en golcü ikinci oyuncusu. 17 yıl 160 günlükken İngiltere Milli Formayı giyen Rooney, resmi bir milli müsabakada forma giyen en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.

Rooney, 2018'de DC United'a katıldı ve 48 maçta 23 gol attı. Futbolun gerçek bir efsanesi olan yıldız, tüm zamanların en çok madalya kazanan Premier Lig oyuncularından biri.

23/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 23

Thierry Henry'nin Premier Lig tarihinin en büyük oyuncusu ve tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilmesi boşuna değil. Biz onu Galatasaray'a karşı kaçırdığı -ya da Taffarel'in kurtardığı mı demeli- golle hatırlasak da Fransız yıldız dört kez Premier Lig Altın Ayakkabısı'na sahip ender oyunculardan biridir.

2000'li yılların adından en çok bahsedilen isimlerinden olan Henry, 2010 yılında New York Red Bulls'a katıldı ve çıktığı 122 maçta 51 gol attı.

Fransa ile FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Henry, kazandı ve dört kez MLS All-Star'ına seçildi ve üç kez de MLS En İyi 11'inde yer aldı.

24/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 24

David Beckham, Messi'nin MLS'e transferine kadar ligin en ünlü oyuncusuydu. Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen yıldız oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 maçta forma giyen ilk İngiliz oyuncu oldu.

Kariyerindeki ilk golü Galatasaray'a atan Beckham, Alpay ile girdiği tartışma ile Türk futbolseverlerin tepkisine maruz kalsa da tam bir futbol sihirbazıydı.

2007 yılında LA Galaxy'ye katıldı ve iki MLS Kupası ve İki Taraftar Kalkanı Ödülü kazandı. Beckham MLS'deki büyük etkisini, Inter Miami FC'nin sahibi olarak sürdürüyor.

25/25
MLS tarihinin 25 yıldızı 25

Beckham ve Henry gibi isimler MLS'in görünürlülüğünü yakın tarihte bir hayli arttırmış olsa da hiçbir şey Lionel Messi'nin lige gelişiyle karşılaştırılamaz. Arjantinli süperstarın Barcelona'dan sonra yeteneklerini ABD'ye taşımaya karar vermesi MLS adına tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Dünya Kupası başarısının ardından, Inter Miami'yi tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıyan Messi, Cristiano Ronaldo ile birlikte tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu listedeki ilk sıra başkasına ait olaması da beklenemezdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları
Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları
Almanya idmanından olay fotoğraf
Almanya idmanından olay fotoğraf
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı
Rezilliğin daniskası... 13 saat sürecek yolculuğa 2 metrelik kızları ekonomi sınıfında ABD'ye gönderdiler
Rezilliğin daniskası... 13 saat sürecek yolculuğa 2 metrelik kızları ekonomi sınıfında ABD'ye gönderdiler
Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı
Icardi Ali Koç yazılı forma giydi. Şampiyon ilk kutlamasını Florya’da yaptı
Türkiye'de en çok taraftarı olan takım belli oldu. 4 yılda neler değişti neler
Türkiye'de en çok taraftarı olan takım belli oldu. 4 yılda neler değişti neler