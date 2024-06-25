Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını

MMA dünyasında unutulmaz bir an yaşandı. Maçını kaybeden bir dövüşçü, yenilginin ardından sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Ancak, bu özel an beklendiği gibi bitmedi.

Maç sonrası dövüşçü, mikrofonu eline alarak kız arkadaşını ringe davet etti. 20 bin kişilik kalabalığın önünde cesaretini toplayarak diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. Ancak kız arkadaşının yanıtı herkesin şaşkınlığına neden oldu. Dövüşçü, umduğu "evet" yanıtını alamadı ve teklifi reddedildi.

Bu dramatik anlar, ringde bulunan kameralar tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı ve kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı bulan olay, çeşitli yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar dövüşçüyü cesareti için överken, kimileri ise böyle bir teklifin uygun olmadığını savundu.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, izleyenlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda spor dünyasında ve ötesinde çeşitli tartışmalara da neden oldu. Olay, hem dövüşçünün cesareti hem de aldığı beklenmedik yanıtla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.