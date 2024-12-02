Moana 2 hayal kırıklığı yarattı

Disney’in sevilen animasyon filmi Moana üç yıl sonra Moana 2 ile beyaz perdeye geri dönüyor. Ancak, bu devam filmi ilk yapımın izleyicileri büyüleyen enerjisi ve yenilikçi ruhunu yakalamakta zorlanıyor. Yönetmen koltuğunda David Derrick Jr., Jason Hand ve Dana Ledoux Miller’ın oturduğu film, görsel olarak ilkinden bir adım önde olsa da, hikaye derinliği ve karakter gelişimi açısından bekleneni veremiyor.

Bu sefer büyümüş ve halkı tarafından idol haline gelmiş olan Moana, atalarının bir zamanlar yaşadığı efsanevi Motufetu adasını bulma arayışına giriyor. Yelken açtığı bu yolculukta, önceki filmden tanıdık yan karakterler Horoz Heihei ve Domuz Pua’ya ek olarak yeni yüzler de ekleniyor. Ancak, yeni ekip üyelerinin (Maui hayranı Moni, mühendis Loto ve yaşlı çiftçi Kele) derinlikten yoksun olması, hikayeye katkılarından çok yük oluşturuyor.

MAUİ VE MOANA’NIN MACERASI YENİDEN BAŞLIYOR

Filmde Dwayne Johnson’ın seslendirdiği yarı tanrı Maui, Moana’nın yolculuğunda bir kez daha yanında. Maui, dev bir istiridyenin tuzağına düşmüşken, yeni bir kötü karakter olan Matangai ile karşılaşıyorlar. Yarasa motifleriyle bezeli bu karakter, Disney’in son dönemdeki zayıf antagonistlerinin aksine ilginç bir portre çiziyor ve filmdeki en dikkat çekici şarkıya (“Kaybol”) hayat veriyor. Ancak, şarkıların genel olarak Lin-Manuel Miranda’nın eksikliğini hissettirdiği aşikâr.

GÖRSELLİK PARLIYOR, AMA HİKAYE EKSİK KALIYOR

Film, denizlerdeki kasırga sahneleri ve detaylı animasyonlarıyla genç izleyicileri büyüleyecek olsa da, karakterler ve olay örgüsü açısından daha fazlasını vaat edebilirdi. 100 dakikalık süresi, uzun süreli animasyon filmleri arasında dikkat çekici bir avantaj sağlasa da, bu kısa süreye rağmen film, orijinalin keyifli temposunu tam olarak yakalayamıyor.

Moana 2, ilk filmin büyüsüne ulaşamayan, ancak görsel açıdan etkileyici bir yapım. Film, aksiyon ve tehlike içeriği nedeniyle PG derecesiyle sınıflandırılıyor ve hayranlarına iki yıldızlık bir deneyim sunuyor.