Mobil oyun yüzünden tartıştığı 2 ev arkadaşını bıçakladı

Kaynak: DHA

Eskişehir'de 24 yaşındaki Özbek mobil oyun nedeniyle çıkan tartışmada 2 ev arkadaşını bıçakla karnından yaraladı.

Olay, Yeni Bağlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde B.S. (23), R.S. (22) ile M.T. arasında mobil oyun yüzünden tartışma çıktı. Kavgada o sırada mutfakta yemek yapan M.T., elindeki bıçakla B.S. ve R.S.’ye saldırarak karınlarından yaraladı.

Apartman sakinlerinin yaptığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.T. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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