Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.