Mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir mobilya imalathanesini kullanılmaz hale getirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya iskelethanesinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

aw532672-02.jpg

aw532672-01.jpg

Son Haberler
Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz
Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz
Dijital detoksun şaşırtıcı etkilerini uzmanlar anlattı
Dijital detoksun şaşırtıcı etkilerini uzmanlar anlattı
Böyle mezar görülmedi! ‘Sevenlerim unutunca toprak da unutsun’: Vasiyeti bile hazır
Böyle mezar görülmedi! ‘Sevenlerim unutunca toprak da unutsun’: Vasiyeti bile hazır
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Kullanılamaz hale geldi
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Kullanılamaz hale geldi
Eczanelerde yeni dönem: Doğrudan e-Nabız sistemine işlenecek
Eczanelerde yeni dönem: Doğrudan e-Nabız sistemine işlenecek