Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, nisanda 585 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün mayıstaki ihracatı 740 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Irak, 455 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında zirveye oturdu.

İkinci sırada 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı.

Üçüncü sırada ABD'ye yapılan ihracat, 156 milyon dolar olurken, ABD'yi sırasıyla Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Gürcistan takip etti.

ABD yüzde 35,25 ile ihracatta payın en çok arttığı ülke oldu.

Yapılan açıklama çerçevesinde İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan önlerine koyulan 8 milyar dolarlık ihracat barajı hedefi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını mayıs ayında yakaladıklarını 740 milyon dolarlık rakam da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.