Mobilya mağazasındaki yangında bitişikteki hafızlık okulunun 5 öğrencisi zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar, mağazanın bitişiğindeki hafızlık okuluna sızdı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ

Yangından çıkan duman, hafızlık okuluna sızdı. Durumu fark eden okul görevlileri öğrencileri tahliye etti. Ancak, dumanın etkisiyle 5 öğrenci zehirlendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.