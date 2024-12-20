Mobilya sektörünün yıldızı, ihracattan %20’ye yakın pay alan “ahşap işleri” oldu

Bu başarıda mobilya ihracatının yaklaşık %15’ini oluşturan özel ahşap işlerinin belirleyici bir rol oynadığını belirten iş insanı Atakan Bölükbaşı ise sektörün dinamiklerini değerlendirerek stratejik aksiyon planları oluşturmasının şart olduğunu söyledi.

Üretimden satışa, dağıtımdan montaja istihdama yoğun katkıda bulunan ve Türkiye’nin pozitif dış ticaret dengesi hedefinin lokomotifi olan mobilya sektörü, 2024’ü parlak bir ihracat performansıyla geride bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen veriler, mobilya sektörünün ihracatta yine milyarlık barajları aşarak yılı zaferle taçlandıracağına işaret ediyor. 2024’ü 4,2 milyar dolarlık ihracat ile kapatmaya hazırlanan mobilya sektörü, dünyanın dört bir yanında büyümeyi sürdürüyor. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gelirken, onları Fransa ve Birleşik Krallık takip ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyeti sonrasında danışmanlık, otomotiv ve ilaç sektörlerinde yöneticilik pozisyonlarında edindiği 15 yıllık birikimini mobilya sektörüne aktaran Görhan İnşaat ve Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Atakan Bölükbaşı, mobilya sektörünün ihracat performansının %15’ini oluşturan, geleneksel el işçiliği ve modern üretim teknolojilerinin birleşimiyle şekillenen özel ahşap işleri alanının dinamiklerini değerlendirdi.

“TÜRKIYE IHRACATI 265 MILYAR DOLARA* DAYANDI”

Mobilya sektörünün, üretim ve satış hacminin yanı sıra istihdam olanaklarıyla da ekonominin itici güçleri arasında yer aldığını belirten iş insanı Atakan Bölükbaşı, şu açıklamada bulundu:

“Türkiye’nin toplam ihracatı son on yılda yaklaşık %5,3 büyüyerek neredeyse 265 milyar dolara dayandı. Global ekonomik ve politik rüzgarlar da, ülkemizin sahip olduğu devasa potansiyeli harekete geçirerek bu önemli yükselişi sağladı. Ancak asıl zafer, Türkiye’nin kendi iç pazar dinamikleriyle bu potansiyeli ortaya koyabilmesinde yatıyor. Pozitif net dış ticaret dengesi ile Türkiye’nin cari açığını kapatmasına katkıda bulunan mobilya sektörü de bu ivmenin mimarlarından biri olarak öne çıkıyor” dedi.

“MOBILYA IHRACATININ YAKLAŞIK %15’INI ÖZEL AHŞAP IŞLERI OLUŞTURUYOR”

Mobilya sektörünün toplam ihracattaki payının küçük dilimlerle istikrarlı olarak arttığını aktaran iş insanı Atakan Bölükbaşı, “Bir sektörü tek bir ürün veya alana hapsetmek, onun zenginliğini ve potansiyelini göz ardı etmek anlamına geliyor. Tıpkı mobilya sektörünün ihracattaki başarısı gibi, özel ahşap işleri de bu pazarda önemli bir değer ve farklılaşma kaynağı kabul ediliyor. Herhangi bir mimari projede bulunan veya müşteri ihtiyaçlarına göre özel tasarlanan ahşap işleri, toplam mobilya ihracatının yaklaşık %15’ine yakınını oluşturuyor. Sektör oyuncuları da bu hayati metriklerin ışığında ihracat yolculuklarını şekillendiriyor ve geleceğe dair vizyonlarını somutlaştırıyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Yakın geçmişe baktığımızda, yüksek esnekliğe ve pratik yaklaşımlara sahip işletmelerimizin yaşanan ekonomik krizlerde iç talepteki düşüşü ihracata yönelterek telafi etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ancak geride bıraktığımız 10 yıllık global ve yerel eko-politik gelişmeler, ihracatın anlık reflekslerle dönemsel sıkıntıları aşmak için devreye alınacak bir enstrüman olmaktan çıkıp sürdürülebilir büyümenin önemli bir itici gücü haline geldiğini gösteriyor. Bunun, her seviyeden ticaret erbabı tarafından farkına varılması kritik önem taşıyor.”

“SEKTÖRÜN STRATEJIK AKSIYON PLANLARI OLUŞTURMASI ŞART”

Yerli oyuncuların uluslararası arenada büyümesinin önünde birçok zorluğun bulunduğuna dikkat çeken Görhan İnşaat ve Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Atakan Bölükbaşı, “Girdi maliyetlerindeki öngörülemeyen dalgalanmalar, teknik altyapı yatırım ve hazırlık eksikleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansman zorlukları yaratıyor. Bunun yanı sıra yabancı dil bilen kalifiye işgücü eksikliği de bizi bir adım geriye götürüyor. Dolayısıyla sektörümüzü küresel pazara daha sıkı tutundurabilecek stratejik aksiyonları planlamamız gerekiyor” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Kaynaklarımızdan en doğru şekilde faydalanabilmemiz için hedeflerimizi doğru şekilde belirlememiz gerekiyor. Uzmanı olduğumuz alanlarla ilgili hedef pazarlardaki karar vericiler ile karar verici vekillere ulaşacak ilişki ağı kurmak adına veri kaynağı araştırmasına yatırım yapmak, olmazsa olmaz. Üretim, proje yönetimi ve montaj aşamalarının tamamında kapasite esnekliğini sağlayacak iş ortaklıkları kurmak, durum ve pazarın gerektirdiği şekilde kapasite artışı ve azaltımı yapılabilmesine olanak tanıyabilir. Ayrıca, modern teknolojilerle geleneksel Türk işçiliğini birleştirmek dayanıklı, uygulanabilir pratik çözümler yaratma noktasında rekabette fark yaratabilir.”

“400 KIŞILIK EKIBIMIZLE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞIZ”

İş insanı Atakan Bölükbaşı, “Tüm bunların haricinde sürekli iyileştirmeyi felsefe haline getirmek, müşterilerin her zaman ulaşabildiği iletişim ağları oluşturmak, proaktif tedarik zinciri haritalandırması yapmak da söz konusu stratejilerin ikinci plana atılmaması gereken hususları arasında yer alıyor. Bu metriklerin hayata geçirilmesiyle birlikte hem mobilya sektörünün tümü hem de bu endüstrinin yıldızı olan ahşap işçiliği, ihracattaki başarısını artırabilir.

1981 yılından bu yana projeli ahşap imalatı alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, en yeni yüksek teknoloji CNC ekipmanları ve 3D simülasyonuyla desteklenen tasarım ve üretim yazılımlarını kullanıyoruz. Doğru insan sermayesi ve eleştirel estetik bakış açısıyla donatılmış bir şekilde projeli ahşap imalatının önemli temsilcileri arasında konumlanıyoruz. İngiltere, İspanya, Rusya, Katar, Romanya, Kazakistan ve Türkmenistan gibi çok farklı coğrafyalardan birçok ülkede önemli projelere imza attık. 400 kişiyi aşan uzman bir ekibimizle birlikte gelecek dönemde global arenada imza niteliğinde çok daha iyi işler gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.