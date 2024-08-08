Mobilyacı için için yandı

Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) içinde bulunan 2 katlı Karaca Mobilya isimli işyerinde yangın çıktı. Giriş katının satış yeri ile 2 ve 3’üncü katının ise mobilya imalatı olarak kullanılan kısımda dumlan çıktığını gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İşyeri sahipleri dükkanda kalan mallarını dışarıya taşıdı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. İşyerinde maddi zarar oluştu.