Mobilyacı için için yandı

Kaynak: İHA
Mobilyacı için için yandı

Samsun'da mobilya imalat ve satışı yapılan bir işyerinde yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) içinde bulunan 2 katlı Karaca Mobilya isimli işyerinde yangın çıktı. Giriş katının satış yeri ile 2 ve 3’üncü katının ise mobilya imalatı olarak kullanılan kısımda dumlan çıktığını gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İşyeri sahipleri dükkanda kalan mallarını dışarıya taşıdı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. İşyerinde maddi zarar oluştu.

aw263171-01.jpg

aw263171-02.jpg

aw263171-03.jpg

aw263171-04.jpg

aw263171-05.jpg

aw263171-06.jpg

Son Haberler
Belediye imar müdürüne silahlı saldırı Gündem
Belediye imar müdürüne silahlı saldırı
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı Dünya
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı
Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş Magazin
Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş
OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi Ekonomi
OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi
AKP'de 4 kritik atama Gündem
AKP'de 4 kritik atama
Hacıosmanoğlu temizlik yapacak Spor
Hacıosmanoğlu temizlik yapacak
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı Gündem
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı