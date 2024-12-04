Moda devi Eva Cavalli özel hastaneye milyonluk dava açtı! Bodrum'da bağırsağı yırtılmıştı

Detoks merkezinde bağırsağı yırtılan ve 35 saat boyunca tedavi bekledikten sonra ameliyat edilen Cavalli, özel hastaneden 42 milyon lira tazminat talep ediyor. Bu ihmalin, Cavalli'nin yüksek meblağlı anlaşmalarının iptal edilmesine ve sağlık sorunlarının artmasına yol açtığını belirtiyor.

YAPILAN BİR İŞLEM SIRASINDA BAĞIRSAĞI YIRTILMIŞTI

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, eski eşi Eva Cavalli, Ağustos 2023'te Bodrum'daki ünlü bir detoks merkezinde ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı. Burada yapılan bir işlem sonrasında bağırsakları yırtılan Cavalli, büyük acılar içinde yardım arayarak yere düşmüştü. Ardından bir özel hastaneye götürülüp ateşler içinde bekletilen ünlü isim, 35 saat sonra ameliyata alınabilmişti.

HASTANENİN İHMALİ NEDENİYLE DAVA AÇTI

Eva Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, hastanenin ihmali nedeniyle dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, bağırsak temizleme işlemi sonrasında gerekli müdahalelerin yapılmadığı, Cavalli'nin uzun süre acı içinde bekletildiği ve ancak 35 saat sonra ameliyat edilebildiği belirtildi.

Tedavinin gecikmesi nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Eva Cavalli'nin, İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha operasyon geçirdiği, ancak bağırsaklarının eski işlevine kavuşamayacağı ifade edildi.

Bu sağlık sorunları, Cavalli'nin daha önce yaptığı milyon dolarlık anlaşmaların iptal edilmesine ve etkinliklere katılamamasına neden oldu. Sosyal yaşamı büyük ölçüde etkilenen Cavalli, hastanelerde geçirdiği uzun süre nedeniyle ciddi zararlara uğradı.

ÖZEL HASTANEYE KARŞI 42 MİLYON LİRALIK DAVA AÇTI

Eva Cavalli, bu olay sonrası hastane masrafları, zorunlu konaklama giderleri, iptal edilen sözleşmeler nedeniyle uğradığı zararlar ve manevi tazminat talepleriyle birlikte özel hastaneye karşı 42 milyon liralık dava açtı. Dava süreci devam ederken, avukatı Dr. Candaş Gürol, tüm sağlık kuruluşlarını aynı şekilde değerlendirmediklerini ve amacın sağlık turizmine zarar vermek olmadığını belirtti.