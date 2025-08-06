Moda devi Zara'nın reklamına şok eden yasak!

Ünlü giyim markası Zara'nın iki reklamı, İngiltere'deki Reklam Standartları Otoritesi (ASA) tarafından “sağlıksız derecede zayıf” modellerin görselleri kullanıldığı gerekçesiyle yasaklandı.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ABARTILI BULUNDU

ASA, bahsi geçen reklamlardaki modellerin zayıflığını vurgulayan bazı görsel unsurlara dikkat çekti. Geriye taranmış saç modeli ve ışık gölgeleriyle bir modelin zayıf görünümünün abartıldığı, diğer reklamda ise modelin köprücük kemiklerinin “çıkıntılı” şekilde öne çıkarıldığı ifade edildi. Kurum, bu görsellerin “sorumsuzca” hazırlandığını vurgulayarak bir daha yayınlanmaması yönünde karar verdi.

ZARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Zara, reklamlardaki her iki modelin de fotoğraf çekimi sırasında sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve bunu kanıtlayan tıbbi belgelerin bulunduğunu açıkladı. Firma, görsellerde yalnızca “çok küçük ışık ve renk düzenlemeleri” yapıldığını, herhangi bir doğrudan şikâyet almadığını da ifade etti.

YASAKLANAN REKLAMLARIN İÇERİĞİ

Yasaklanan iki reklamdan biri, kısa bir elbise tanıtımına aitti ve ASA’ya göre modelin bacakları gölgelerle “belirgin şekilde ince” gösterildi. Diğer reklamdaki gömlek tanıtımı ise, modelin pozisyonu nedeniyle köprücük kemiklerinin reklamın odak noktasına dönüşmesine yol açtı. Söz konusu reklamlarda kullanılan poz ve açılar, ASA tarafından orantısız ve sağlıksız beden algısını teşvik edici bulundu.

"ASLINDA KURALLARA UYDUK"

Zara, 2007 senesinde yayınlanan ve İngiltere Model Sağlığı Soruşturması’na ait olan “Fashioning a Healthy Future” raporundaki tavsiyelere uyduğunu açıkladı. Özellikle raporun üçüncü maddesinde geçen, modellerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen tıbbi rapor sunma şartına uygun davrandıklarını vurguladı.

DAHA ÖNCE DE YASAKLAR YAŞANDI

Zara’nın reklamlarının yasaklanması, sektörde benzer kararların akabinde geldi. Temmuz ayında Marks & Spencer’ın bir reklamı da aynı sebepten dolayı yasaklanmıştı. ASA, söz konusu reklamda kamera açılarının modelin bacaklarını olduğundan daha ince gösterdiğini ve bunun “sorumsuzca” bir tutum olduğunu vurgulamıştı.

Bir diğer marka Next ise, ASA’nın kararına katılmadığını söylemiş ve reklamda yer alan modelin zayıf olmakla birlikte “sağlıklı ve formda” bir vücuda sahip olduğunu savunmuştu.