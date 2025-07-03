Moda devine milyon dolarlık ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Moda devine milyon dolarlık ceza

Fransa Rekabet Kurumu, Çin kökenli hızlı moda markası Shein’e yanıltıcı indirim uygulamaları nedeniyle 40 milyon euro, yani yaklaşık 47 milyon dolar ceza kesti. Kurumun yaklaşık bir yıl süren incelemesi, markanın tüketicilere sunduğu indirimlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Fransa’nın tüketici koruma ve rekabet denetiminden sorumlu kurumunun açıklamasına göre, Shein’in satışlarını yöneten Infinite Style E-Commerce şirketi, indirimlerdeki referans fiyatları doğru göstermedi. Fransa mevzuatına göre, bir ürünün indirimi hesaplanırken, son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınmalı. Ancak Shein, önce fiyatları yükseltip sonra indirim uygulayarak, indirimleri olduğundan daha cazip gösterdi.

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Araştırmada, Shein’in Fransız sitesinde 2022 Ekim’den 2023 Ağustos’a kadar binlerce üründe yapılan indirimlerin yüzde 57’sinin gerçek fiyat düşüşü sunmadığı, yüzde 19’unun vaat edilenden daha az indirim içerdiği, yüzde 11’inin ise fiyat artışı olduğu tespit edildi.

Shein, Fransız otoritenin geçen yıl Mart ayında bilgilendirmesinin ardından sorunları giderdiğini ve yasalarla uyum için çalıştığını açıkladı.

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