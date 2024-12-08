Moda devini sarsan dolandırıcılık! Kayıp paralar Türkiye’ye mi gönderildi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Moda devini sarsan dolandırıcılık! Kayıp paralar Türkiye’ye mi gönderildi

Fransız moda zincirinin finans direktörü AurElie Bard, şirketin paralarını kendi hesabına geçirdiği iddiası ile tatil dönüşü yakalanarak gözaltına alındı. Bard’ın 100 milyon Euro’yu Türkiye’deki bir bankaya aktardığı iddia edildi.

Fransız moda devinin finans direktörlüğünü yapan AurElie Brad, milyon euroluk vurgun yaptı, bu paraları da Türkiye'deki bir bankaya yatırdı.

Sabah'ın haberine göre, Fransız moda devinin finans direktörü AurElie Bard, şirketin mali yatırımlarını bankaya yatırdı.

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MİLYONLARI TÜRKİYE'DEKİ ÖZEL BİR BANKAYA GÖNDERDİ İDDİASI

Temmuz 2024’e kadar bu hesaba Bard tarafından 100 milyon Euro aktarıldı. Şirketin mali verileri geçen Ağusos’ta incelemeye alınmasının ardından ise vurgun ortaya çıktı.

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100 MİLYON EURO’NUN KAYIP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şirketin gelirlerinden 100 milyon Euro’nun kayıp olduğu öğrenildi. Bard, Mikonos tatili sonrası gözaltına alındı.

Bard’ın valizlerinde yapılan aramada 500 bin Euro’nun üzerinde mücevher ve lüks saatler ele geçirildi.

Kayıp 100 milyon Euro’nun izi ise iddiaya göre Türkiye’deki özel bir bankada çıktı.

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