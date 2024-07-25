Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı

Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Instagram'da 557.000 fazla takipçisi olan moda ikonu Michelle Rivera, sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarıyla yine gündem oldu.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 1

Muhteşem bikini koleksiyonuyla yaz havası tüm hızıyla devam ediyor! Eldeki kelimeler onun cazibesinin ne kadar muhteşem olduğunu ifade edemez. Sayfayı aşağı kaydırın ve hayrete düşmeye hazır olun!

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 2

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ün kazanan Michelle Rivera, yazın gelmesiyle yeni bikini koleksiyonu da görücüye çıkarttı.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 3

Cesur pozlarıyla tanındıktan sonra kendini moda dünyasının ortasında bulan güzel, bu zaman içerisinde pek çok ahlaksız teklif aldığını itiraf etmişti.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 4

Annesinin bir terzi olduğunu ve elbise dikmeyi ondan öğrendiğini her fırsatta belirten Rivera, kışlık elbise giymediği için o tarzda üretimde bulunmadığını söylüyor.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 5

Fotojenik olmasından dolayı pek çok ünlü moda şirketinden teklif alan Rivera, bugüne kadar hiçbirine olumlu bir cevap vermedi.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 6

Verdiği son röportajlardan birinde "Kendi markamı kurmak için bu yola çıktım ve kurdum da. Şimdi neden başkaları için çalışayım" diye konuştu.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 7

28 yaşındaki güzel, kendi adını taşıyan giyim markasında sadece kadın iç çamaşırı ve bikini üretiyor.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 8

Kadınların "bazı şeyleri saklaması" gerektiğine vurgu yapan Rivera, rüküşlükle açık seçik olmak arasında ince bir çizgi bulunduğunu söylüyor.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 9

Verdiği röportajlardan birinde "Altınlar kasada saklanır. Onları sadece hak edenler alabilir. Bazıları ise kendilerine gösterilene bakmak zorundadır" diye konuşmuştu.

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Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı 10

Rivera kötü kadının olmadığını, sadece kendisi için uygun elbiseyi bulmamış kadın olduğunu savunuyor.

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