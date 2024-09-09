Moda patronu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

83 yaşındaki Nygard, yedi yıldan biraz daha az bir süre hapis yatacak. Toronto Yüksek Mahkemesi Yargıcı Robert Goldstein, verdiği cezada Nygard'ı "cinsel bir avcı", hayatanı ise"çok yanlış giden bir Kanada hikayesi" olarak tanımladı.

Nygard mahkeme salonunda, başının üstünde bir kapüşon bulunan siyah bir Canada Goose parka giyerek katıldı. Sakallı yüzü, mahkemenin, onu ışığa karşı hassas hale getiren bir göz rahatsızlığı nedeniyle gözlüklerinin etrafına taktığını duyduğu kağıt kalkanlar tarafından büyük ölçüde gizlenmişti.

Nygard'ın avukatı Gerri Wiebe, mahkumiyetin açıklanmasının ardından müvekkilinin mahkumiyete ve cezaya itiraz edeceğini söyledi.

Altı hafta boyunca devam eden duruşmalar sırasında mahkeme, beş şikayetçinin tamamından ayrıntılı ve rahatsız edici ifadeler dinledi. Bunlardan dördü saldırıya uğradıklarını söylediklerinde 20'li yaşlarında olduklarını belirtti. Şikayetçilerden biri Nygard'ın saldırısının gerçekleştiğini iddia ettiğinde 16 yaşında olduğunu söyledi.