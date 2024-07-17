Modacı Tolga Çam'ın kaptanın karısının gözünü morarttığı ve "O... Ç..." dediği ortaya çıktı

Modacı Tolga Çam, tekne gezisi yaptığı Göcek koylarını, “burada su yılanı vardır” veya “burada varoşlar var” diyerek kavga çıkardı.

Tekne sahibi ailenin iddialarına göre tur başlar başlamaz modacı Tolga Çam sorun çıkarmaya başladı ve kaptanın eşine O...pu diyerek yumruk attı. Paylaşılan görüntülerde gözü moraran kadın, Çam'ın kendisine hakaret ettiğini şikayetçi olacağını ifade etti.

"Bir takım maddi menfaatler elde edilme amacı taşıyan bu spekülasyonun ve iftiraların aksine gerçeğin adaletin önünde aydınlığa kavuşacağına olan inancım tamdır." diyen Modacı Tolga Çam ise olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"ÇARPITILMIŞ BİR ŞEKİLDE YANSITILMAKTADIR"



Bugün yaşadığım talihsiz olayla ilgili olarak bazı asılsız iddiaların gündeme geldiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Tatil için kiraladığım teknenin kaptanıyla yaşadığım bir anlaşmazlık ne yazık ki kamuoyuna yanlış ve çarpıtılmış bir şekilde yansıtılmıştır. Bu nedenle, gerçekleri açıklamak ve iddialara cevap vermek üzere açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki, kaptan ile aramızda yaşanan olayın mağduru tarafım ve ailemdir. Tatil için kiraladığımız teknede tamamen kötü ve kabul edilemez bir muameleye maruz kaldık. Aramızda bir tartışma yaşansa da herhangi bir şiddet olayı kesinlikle söz konusu değildir.

Kaptanın eşine veya başka birine yönelik fiziksel şiddet uyguladığım iddiaları tamamen mesnetsizdir ve gerçek dışıdır. Böyle bir davranış benim kişiliğime ve değerlerime tamamen aykırıdır. Şiddet, her ne şekilde olursa olsun, hiçbir durumda kabul edilemez ve asla tasvip edilemez.

Şahsım, her zaman etik değerlere ve toplumsal sorumluluklara bağlı kalmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, topluma ve çevreme karşı duyduğum sorumluluğun bilincindeyim. Bu tarz asılsız iddiaların, yıllar boyu emek vererek inşa ettiğim itibarıma zarar vermemesi adına gerekli adımları atacağımı ve bu süreçte yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim.

Bir takım maddi menfaatler elde edilme amacı taşıyan bu spekülasyonun ve iftiraların aksine gerçeğin adaletin önünde aydınlığa kavuşacağına olan inancım tamdır.

Hakarete ve darba uğrayan, mağdur edilen tarafım ve ailemdir. Dün gece nezarethanede kalan ve adli işlem yürütülen, ciddi derecede aleyhine para cezası kesilen kişi ise tartışmanın diğer tarafıdır. İtibarımı zedelemek isteyen, iftira atan, hakaret içeren beyanlarda bulunan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve manevi tazminat davası açacağımı ayrıca ifade etmek isterim.