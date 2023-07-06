Model Lottie Moss son paylaşımı ile olay oldu. Görenler ''Instagram bu pozları kaldırmalı'' dedi

Bir döneme damga vuran Kate Moss'un üvey kardeşi model Lottie Moss sosyal medyada yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek gündem oldu.

Model Lottie Moss son paylaşımı ile olay oldu. Görenler ''Instagram bu pozları kaldırmalı'' dedi

Onlyfans paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada çıplak pozlarını yayınlamayı tercih eden Lottie Moss yine geleneğini bozmadı.

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Geçtiğimiz günlerde arkadaşının göğüslerini sosyal medyadan paylaşan model bu sefer kendi bedenini paylaştı.

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Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesinden sonra cesur paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.

Fenomen isim son olarak delikli bluzunun altına hiçbir şey giymedi ve göğüslerini gösterdi.

Ancak modelin pozlarından bir kısım epey rahatsız oldu. Moss'u görenler "Instagram bunu kaldırmalı" yorumlarında bulunarak şikayetçi oldu.

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