Modelden gözünü alamadı, direğe tosladı

Brezilyalı fitness modeli Karol Rosalin, sosyal medyada büyük ilgi gören bir trafik kazasına neden oldu. Ünlü model, spor salonundan dönerken giydiği ten rengi tulumu yüzünden bir sürücüyü yanlış yönlendirdi. Kendisine uzun uzun bakan adam, Rosalin’in çıplak olduğunu sanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracını direğe çarptı.

"BİR ANDA KAZA SESİNİ DUYDUM"

Olay, Rosalin'in antrenmandan dönüş yolunda yaşandı. Spor salonundan çıkan model, vücudunu saran ve ten rengiyle dikkat çeken bir spor kıyafeti giymişti. Beklenmedik kazayı anlatan Rosalin, “Bir anda bir çarpma sesi duydum, arkamı döndüğümde bir aracın direğe çarptığını gördüm. Şoke oldum!” ifadelerini kullandı.

Kazaya neden olan sürücü, Rosalin'in yanına gelerek olayın şaşırtıcı sebebini açıkladı. Adam, “Hanımefendi, sizi görünce ne olduğunu anlayamadım. Çıplak olduğunuzu sandım ve bir an gözlerimi yoldan ayıramadım,” dedi. Neyse ki kazada ciddi bir yaralanma olmadı ancak aracın ön kısmı büyük hasar gördü.

MODEL, YARDIM TEKLİF ETTİ AMA...

Rosalin, kazazedeye yardım teklif ederek aracının masraflarını karşılayabileceğini söyledi. Ancak adam bu teklifi reddetti ve gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

Bunu eşime nasıl anlatırım bilmiyorum!

Rosalin, olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine şu soruyu yöneltti: “Sizce gerçekten çıplak gibi mi görünüyorum?” Modelin bu paylaşımı binlerce yorum aldı ve hızla viral oldu.