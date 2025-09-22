Modern çağın salgını, tıp dünyasını zorluyor! Uzmanlar açıkladı

Modern çağın en sinsi sorunlarından biri olan kronik halsizlik ve yorgunluk, milyonlarca insanın yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdü.

Uzmanlar, bu belirtilerin sadece yoğun bir tempodan kaynaklanmadığını, aynı zamanda altta yatan önemli sağlık sorunlarının da habercisi olabileceğini belirtti.

İç Hastalıkları uzmanları halsizlik ve yorgunluğun, vücudun dinlenmeye olan ihtiyacını gösteren basit bir belirti olmanın ötesinde, bazen tiroit hastalıkları, vitamin eksiklikleri veya otoimmün bozukluklar gibi daha karmaşık durumların bir işareti olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, “Vücudun bu sessiz çığlığını duymak ve ciddiye almak hayati önem taşıyor. Enerji düşüklüğü, özellikle gençlerde ve orta yaşlı bireylerde sıkça görülen bir durum haline geldi” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu konudaki bilimsel araştırmalar da Türk uzmanların görüşlerini destekledi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Anthony Komaroff, kronik yorgunluk sendromu (ME/CFS) üzerine yaptığı çalışmalarda, bu hastalığın sadece psikolojik bir durum olmadığını, bağışıklık sistemi ve sinir sistemiyle ilişkili biyolojik faktörlerin rol oynadığını ortaya koydu.

Komaroff'un araştırması, ME/CFS hastalarının beyinlerinde ve kas dokularında inflamatuar belirteçlerin yüksek olduğunu gösterdir. Bu bulgular, yorgunluğun somut, fiziksel nedenleri olduğunu kanıtladı.

Londra'daki St. Bartholomew's Hastanesi'nden Nörolog Dr. Andrew Lloyd, yaptığı açıklamada, "Yorgunluk, birçok hastalığın ortak belirtisidir. Ancak kronikleştiğinde, bireylerin iş ve sosyal hayatlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu noktada, kapsamlı bir fiziksel muayene ve kan testleri, altta yatan sorunu tespit etmek için kritik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yorgunluğun modern yaşamla olan ilişkisi de dikkat çekti. Yetersiz uyku, düzensiz beslenme, stres ve hareketsiz yaşam tarzı, bu semptomların ortaya çıkmasını tetikleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son araştırmalar, kentsel nüfusun büyük bir kısmının "yorgunluk salgını" ile mücadele ettiğini ve bu durumun küresel iş gücü verimliliğini olumsuz etkilediğini gösterdi.

YORGUNLUĞA KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Uzmanlar, yorgunluk ve halsizlikle mücadele etmek için atılması gereken bazı önemli adımları şöyle sıraladı:

Doktor Kontrolü: Yorgunluk hissi iki haftadan uzun sürüyorsa bir sağlık uzmanına başvurmak ve tiroit, demir, B12 ve D vitamini seviyelerini kontrol ettirmek büyük önem taşıyor.

Beslenme Düzeni: İşlenmiş gıdalardan uzak durarak vitamin, mineral ve protein açısından zengin besinlerle dengeli bir diyet uygulamak.

Uyku Hijyeni: Düzenli bir uyku rutini oluşturmak, her gece yeterli ve kaliteli uyumaya özen göstermek.

Düzenli Egzersiz: Günlük hafif egzersizler yapmak, vücudun endorfin salgılamasına ve enerji seviyesinin artmasına yardımcı olur.

Halsizlik ve yorgunluk, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu semptomların göz ardı edilmemesi gereken önemli birer uyarı olduğunu gösterdi. Bu nedenle, enerji düşüklüğü yaşayan bireylerin, kendilerini daha iyi hissetmek için değil, aynı zamanda olası sağlık risklerini bertaraf etmek için bu belirtileri ciddiye almaları gerekiyor.