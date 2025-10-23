Modern çağın en yaygın ruh sağlığı sorunlarından biri olan anksiyete bozukluklarının, küresel bir tehdide dönüştüğü bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan kapsamlı raporlarda, dünya çapında yaklaşık her dört kişiden birinin hayatının bir döneminde anksiyete bozukluğu yaşadığı belirtildi.

Günlük aktiviteleri ciddi şekilde aksatan bu durumun, depresyon ve madde kullanım bozuklukları riskini de artırdığı vurgulandı.

BİLİMSEL VERİLER KAYGININ BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

DSÖ verileri, küresel nüfusun tahmini olarak yüzde 4.4'ünün hâlihazırda bir anksiyete bozukluğu ile mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

ABD Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH) de, ABD'deki ergenlerin ve yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yaşamlarının herhangi bir noktasında anksiyete bozukluğu tecrübe ettiğini ifade etti. Bu rahatsızlıkların genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başladığı ve kadınların erkeklere oranla daha sık etkilendiği de bilimsel çalışmalarla ortaya kondu.

Anksiyete bozukluklarının; sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklandığı biliniyor.

Cleveland Clinic uzmanları, özellikle travmatik çocukluk deneyimleri (ACE'ler) yaşamış kişilerin anksiyete bozukluğu geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, beyindeki korku ve duyguları işleyen amigdala fonksiyon bozuklukları ile gama-aminobütirik asit (GABA), kortizol ve serotonin gibi kimyasallardaki dengesizliklerin de büyük rol oynayabileceğini düşündüklerini açıkladı.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Modern yaşamın anksiyete üzerindeki etkileri, önde gelen yabancı uzmanlar tarafından da değerlendirildi.

Pozitif psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan ünlü Amerikalı psikolog Dr. Martin Seligman, anksiyetenin temelinde yatan "öğrenilmiş çaresizlik" kavramına dikkat çekti.

Seligman, bireylerin kontrol edemedikleri durumlar karşısında pasifleşme eğiliminin, kaygı düzeylerini artırdığını ifade etti.

Kanadalı psikolog ve yazar Jordan Peterson ise, modern toplumun karmaşık beklentileri ve aşırı bilgi yükünün bireyler üzerindeki baskısını vurguladı.

Peterson, özellikle sosyal medyanın sürekli karşılaştırma ortamı yaratarak anksiyete düzeylerini tetiklediğini ve bireyin kendi kimliğini bulma sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) kavramının modern Batı'ya uyarlanmasının öncülerinden olan Amerikalı profesör Jon Kabat-Zinn de anksiyeteye yönelik önemli bir bakış açısı sundu.

Kabat-Zinn, "Dalgaları durduramazsınız, ancak sörf yapmayı öğrenebilirsiniz" sözleriyle, anksiyete duygularını tamamen ortadan kaldırmak yerine, onlarla sağlıklı bir şekilde yaşamayı öğrenmenin önemine işaret etti.

DSÖ, anksiyete ve depresyonun küresel ekonomiye her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir kayba neden olduğunu da belirterek, zihin sağlığı hizmetlerine acil yatırım yapılması ve bu konunun önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.